ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, İsrail'e verilen desteği eleştirdi

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ederken ABD'nin İsrail'e olan kesintisiz desteği sorgulanmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"MASUM İNSANLARIN HAYATINDAN DAHA MI DEĞERLİ?"

"Masum İsrailli hayatları, masum Filistinli ve Hristiyan hayatlarından daha mı değerli?" ifadelerini kullanan Greene, ABD'nin İsrail'e destek sağlamaya devam etmesine tepki gösterdi.

"Nükleer silahlara sahip seküler İsrail hükümetinin, düşmanlarıyla başa çıkma kapasitesine sahip olduğunu" savunan Greene, İsrail'in bu sırada "sistematik şekilde temizleme işlemi" yaptığını belirtti.

ABD HALKI FİNANSMANDAN RAHATSIZ

Greene, ABD halkının artık İsrail'in saldırılarını finanse etmek istemediğini vurgulayarak, bu desteğin açlıktan ölen çocuklara ve aralarında Hristiyanların da bulunduğu masum insanların ölümüne yol açtığına dikkati çekti.

Eleştirisinin antisemitik olmadığını ve bu "manipülatif etiketi reddettiğini" kaydeden Greene, itirazlarının ahlaki ve mali sonuçlara dayandığını ifade etti.

KONGREYE TEKLİF VERDİ

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, 18 Temmuz'da İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongre'ye önerge sunmuştu.

Önerge, 6 evet oyuna karşı 422 hayır oyuyla reddedilmişti.