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    ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak Kongrede tekrar lider adayı olmayacağını açıklamasının ardından, Demokratlar Hakeem Jeffries'i yeni liderleri seçti.
    • 30.11.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 22:43
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    ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu

    ABD Temsilciler Meclisinde 3 Ocak'ta yeni başlayacak dönemde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratlar, yeni liderlerini seçti.

    Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, yeni lider oldu.

    Temsilciler Meclisi'nde ilk siyahi lider

    Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyahi oldu.

    ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu #1

    Hakeem Jeffries kimdir?

    AA'nın aktardığına göre; New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'de doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.

    Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisinde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer aldı.

    Pelosi, 17 Kasım'da meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı.

    ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu #2


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