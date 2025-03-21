ABD Ticaret Bakanı'ndan yatırımcılara Tesla tavsiyesi

AA

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Tesla'yı tavsiye etmeye başladı.

Lutnick, Fox News televizyonunda katıldığı yayında, Elon Musk'ın ABD için çalışan muhtemelen en iyi girişimci, teknoloji uzmanı ve şirket lideri olduğunu vurguladı ve övgüler yağdırdı.

Demokrat Parti'nin "tuhaf bir şekilde" Musk'a saldırdığını öne sürdü.

"TESLA UCUZ"

Howard Lutnick, Musk'ın yeni nesil teknolojileri inşa edeceğini belirten Lutnick, Tesla hisselerinin bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu ifade etti.

Lutnick, "İnsanlar onun inşa ettiği robotları, teknolojiyi anladıklarında bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak, bugünün hayalini kuracaklar ve 'Elon Musk'ın şirketinin hisselerini almalıydım.' diye düşünecekler. Yani, kim Musk'a yatırım yapmaz ki?" ifadesini kullandı.

Musk'ın muhtemelen üzerine bahis oynanabilecek şimdiye kadar tanıştığı en iyi kişi olduğunu söyleyen Lutnick, eğer izin verilseydi kendisinin de Tesla hissesi alacağını kaydetti.

MUSK'IN SİYASETE GİRMESİ TESLA'YA YARAMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından şirketin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken Tesla hisselerindeki kayıp, yıl başından bu yana yüzde 40'ı aştı.

Trump yönetiminde, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Elon Musk, federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Siyasi söylemleri nedeniyle de tepki çeken Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu.

Trump, geçen hafta, Musk ile kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında geçen yıl aralık ayı ortalarında 488,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.