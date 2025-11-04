ABD, Türkiye-Irak su anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ve Irak arasında yeni dönem...

Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Irak ile Türkiye arasında süregelen su yönetimi sorunlarının ele alınmasına yönelik varılan anlaşmayı takdirle karşılıyor ve Irak hükümetini bu adımından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD ANLAŞMADAN MEMNUN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirten Savaya, anlaşmanın, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve milyonlarca Irak vatandaşının geçimini etkileyen kuraklık ile su kıtlığına karşı sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Savaya, ABD'nin bölgedeki iş birliği girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

TARİHİ ANLAŞMA İMZALANDI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 Kasım'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.