ABD: Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişeliyiz

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Pentagon, YPG ile devriye sayılarını azalttıklarını duyurdu.

Türkiye, güvenli sınır hattını genişletmek için Pençe-Kılıç operasyonunu başlattı.

Düzenlenen hava harekatıyla çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları imha edildi.

Hava harekatının ardından karadan bir operasyon olup olmayacağı sorusu akıllara geldi.

"Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vakti geldiğinde karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullanmasının ardından hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi korku sarmıştı..

Gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, harekatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

"YPG devriyelerini azalttı, ABD de devriye sayısını düşürdü"

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

"Kara harekatından endişeliyiz"

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak" dedi.