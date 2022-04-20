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ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti

ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti

ABD, daha önce Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını güncelledi.