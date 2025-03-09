ABD, Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak sınıflandırmak istiyor

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Türkiye'nin Orta Doğu'da önemli bir aktör haline gelmesine ön ayak olan dış politika adımları, ABD'yi rahatsız etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'nin coğrafi ve politik konumunu yeniden değerlendiren bir yasa teklifi gündeme geldi.

Bu teklifle, Türkiye'nin Avrupa ülkesi statüsünden Orta Doğu ülkesi statüsüne geçirilmesi amaçlanıyor.

"TÜRKİYE BATI İTTİFAKINDAN UZAKLAŞTI"

Tasarının arkasındaki gerekçeler arasında, Türkiye'nin son yıllarda Rusya, Çin ve İran ile ilişkilerini derinleştirmesi, Hamas'a verdiği destek ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik askeri eylemleri yer alıyor.

ABD Temsilcileri Brad Schneider (Demokrat-Illinois) ve Gus Bilirakis (Cumhuriyetçi-Florida), Türkiye'nin Batı ittifaklarından giderek uzaklaşıp Orta Doğu'ya yöneldiğini belirtiyor.

ABD'DE TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI ARTIYOR

Ayrıca, Türkiye'nin Batı güvenlik çıkarlarıyla çelişen tutumları ve NATO müttefiklerine yönelik olumsuz davranışları da tasarının gerekçeleri arasında sıralanıyor.

Eğer tasarı kabul edilirse, Türkiye, İran, Suriye ve Libya ile aynı kategoriye yerleştirilecek.

Bu değişiklik, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki son dönemdeki gelişmeleri yansıttığı ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik politik mesajlarını içereceği belirtiliyor.