ABD: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda anlaşmaya varıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla görüşmeler devam ediyor.

Süreçteki güncel durumu değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

"MADDELERİN ÇOĞUNLUĞU ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI"

Leavitt, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan (Marco) Rubio, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Sonuçta bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

"BAŞKAN SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Söz konusu metnin tamamı üzerinde bir mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini kaydeden Leavitt, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan, bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor" değerlendirmesini yaptı.