Fransa'da yapılacak Lübnan'a destek konferansı ertelendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre Macron ve Avn, 'dost ülkeler dahil' bölgenin güvenliğini etkileyen gelişmeleri ve Lübnan'da istikrarın korunması, meşru kurumların desteklenmesi ve egemenliğin tesisi konularını ele aldı.

KONFERANS ERTELENDİ

Ayrıca iki lider, gelişmeler nedeniyle 5 Mart'ta Paris'te yapılması planlanan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerine destek konferansının nisan ayına ertelenmesi konusunda mutabık kaldı.