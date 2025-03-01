ABD, Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteği sona erdirdi

AA & Ensonhaber

New York merkezli NBC kanalının Uluslararası Kalkınma Ajansı yetkililerine dayandırdığı habere göre ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu.

Açıklanmayan bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Bu durum, yönetimin ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatıyor ve Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da askeri ve ekonomik olmak üzere, iki yönlü savaş verdiğini kaydeden yetkili, "Ekonomiyi ezmeye çalışıyorlar ama Uluslararası Kalkınma Ajansı enerji şebekesini güçlendirmek de dahil olmak üzere ekonominin dayanıklı olmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynadı. Ukrayna hükümetine makroekonomik bir krizden kaçınmak için büyük miktarda destek sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİ ŞEBEKESİNİ SAVUNMASIZ BIRAKIR"

Yetkililer Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Ukrayna'dan çekilmesinin kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin yurt dışı faaliyetlerine büyük oranda son verdiği Uluslararası Kalkınma Ajansı, Ukrayna Enerji Güvenliği Projesi'ni sonlandırmanın yanı sıra Ukrayna'daki varlığını da önemli ölçüde azaltıyor.

Donald Trump yönetiminin Uluslararası Kalkınma Ajansı hakkında aldığı son kararlardan önce Ukrayna'da, 64 ABD'li federal çalışan ve müteahhit, bu kurum için görev yapıyordu.