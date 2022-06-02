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    ABD, Ukrayna'ya SİHA satmayı planlıyor

    Rusya'ya karşı 4 MQ-1C tipi SİHA'nın Ukrayna güçlerine aktarılmasına ilişkin hazırlık yürütülüyor.
    • 02.06.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 08:54
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    ABD, Ukrayna'ya SİHA satmayı planlıyor

    Ukrayna'ya askeri desteğini artıran ABD, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sağlamayı da düşünüyor.

    ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen dört MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyor.

    MQ-1C SİHA satışı gündemde

    Reuters'ın konuya ilişkin üç kaynağa dayandırdığı haberinde, "Kongre, General Atomics yapımı SİHA'ların satışını hâlâ engelleyebilir. Birkaç haftadır Pentagon'da incelenen planı bozabilecek bir son dakika politikası riski var." denildi.

    Ukrayna'ya gönderilmesi düşünülen MQ-1C SİHA'sına 8 adet Hellfire füzesi takılabiliyor.

    Biden yönetimi Kongre'yi bilgilendirecek

    Olası satışın önemli olduğu belirtilerek, bunun gerçekleşmesi halinde savaş alanında Ukrayna güçlerine Rusya'ya karşı birden fazla derin saldırı yapabilen gelişmiş, yeniden kullanılabilir ABD sistemi yerleştirilmiş olacağı kaydedildi.

    ABD'li bir yetkili, Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yapılacak muhtemel satış hakkında Kongre'yi bilgilendirmeyi planladığını ve sonrasında gelişmenin duyurulmasının beklendiğini söyledi.

    ABD, Ukrayna ya SİHA satmayı planlıyor #1

    700 milyon dolarlık askeri yardım

    Joe Biden, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onaylamıştı

    Biden, yaptığı açıklamada, "Yeni paket, Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olacak gelişmiş silahları da içeriyor. Buna Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS) füze sistemi de dahil." demişti.


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