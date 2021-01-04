ABD, USS Nimitz uçak gemisini İran'a karşı bölgede tutacak

Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran liderlerinin tehditleri sebebiyle geminin ülkeye dönme talimatının değiştirildiği belirtildi.

ABD, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için Orta Doğu'dan çekeceğini açıkladığı "USS Nimitz" uçak gemisine ilişkin kararı değiştirdi.

Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yazılı bir açıklama ile uçak gemisinin kendi görev yerinde kalmasına karar verdiklerini duyurdu.

"İRAN LİDERLERİNİN TEHDİTLERİNDEN DOLAYI..."

Miller, açıklamasında, "İran liderlerinin Başkan Donald Trump'a ve diğer ABD'li yetkililere yönelik tehditlerinden dolayı USS Nimitz'in rutin görev yeri değişikliğini durdurma talimatı verdim. USS Nimitz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde operasyon bölgesinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

GEMİNİN ÜLKEYE DÖNME TALİMATI İPTAL

31 Aralık'ta Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.