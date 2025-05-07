ABD vatandaşlarına uyarı: Cammu Keşmir'e gitmeyin

Haber Merkezi

Washington yönetimi, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında artan askeri tansiyonun bölgesel güvenliği tehdit eder boyuta ulaşmasının ardından vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki nükleer gücün sınır hattında karşılıklı saldırı iddiaları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bölgede istikrarın ciddi şekilde zedelendiği vurgulandı.

ZORUNLU OLMADIKÇA BÖLGEYE GİTMEYİN

Açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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ABD yetkilileri, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişime geçmelerini istedi. Açıklamada, her iki ülkenin de geçmişte yaşadığı benzer krizlerin kısa sürede tırmanabildiği hatırlatılarak, mevcut durumun öngörülemez sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Özellikle Keşmir bölgesi çevresinde güvenlik risklerinin arttığına dikkat çeken Washington, uluslararası topluma da itidal çağrısı yaptı.