SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

Hindistan ve Pakistan karşı karşıya geldi..

Hindistan ordusu, dün gece Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattı..

Saldırıya karşılık veren Pakistan ordusu ise Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 drone'unu düşürdü..

PAKİSTAN'DA 26, HİNDİSTAN'DA 8 CAN KAYBI

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yükseldiği ve en az 46 kişinin yaralandığı belirtti.

Hindistan'da ise ilk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bölgede sıcak saatler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile arasında gerilim yaşayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüştü..

İki lideri görüşmede bölgedeki son durum ele alındı..

PAKİSTAN İLE DAYANIŞMA MESAJI

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e dayanışma mesajı verdi..

"GERİLİMİN TIRMANMASINI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.



Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.