ABD ve Çin gümrük vergileri konusunda anlaştı

Haber Merkezi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında sular durulmuyor...

İki ülke lideri arasında bir ego savaşına dönüşen karşılıklı gümrük vergisi artırımı kararı, ticari bir gerilime neden oldu.

ANLAŞMAYA VARDILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan Şi Cinping ile benim nihai onayıma kaldı." ifadelerini kullandı.

TALEPLER KARŞILANACAK

Trump, Çin'in gerekli değerli madenlerini sağlayacağını belirtirken, ABD'nin de Çin'in taleplerini karşılayacağını ifade etti.

Buna, Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde eğitim görmesinin de dahil olduğunu söyledi.

RAKAMLAR BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre, ABD, Çin'e yüzde 55 gümrük vergisi uygulayacak; Çin ise ABD'ye yüzde 10 vergi uygulayacak.

Trump, Çin ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyledi.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.