ABD ve Fransa'da polislerden siyahilere karşı aşırı güç

ABD ve Fransa'da polislerden siyahilere karşı aşırı güç

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Başkent Paris'te ortaya çıkan manzara, George Floyd'un maruz kaldığı polis şiddetini hatırlattı.

George Floyd adındaki siyahi vatandaş, ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun diziyle boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Ülkede siyahilere yönelik tutum bir kez daha gündeme gelirken, çeşitli eyaletlerde sokağa çıkan öfkeli protestocular ortalığı savaş alanına çevirdi.

46 yaşındaki Floyd'un gözaltındayken ölmesi çeşitli ülkelerde de tepkiyle karşılandı.

FRANSA'DA BENZER GÖRÜNTÜ

ABD'de yaşanan manzaranın bir benzeri Fransa'da yaşandı. Başkent Paris'te Floyd'un öldürülmesine tepki gösteren bir siyahi, Fransız polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.

Polis, diziyle siyahinin boynuna bastırdı. Avrupa ülkesindeki ırkçı tutum, sosyal medyada büyük tepki topladı.