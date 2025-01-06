ABD ve İsrail alarmda: Terör örgütü PKK ile temasa geçtiler

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Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Ahmed Eş-Şera liderliğinde kurulan Suriye geçiş hükümeti, ülkedeki terör örgütlerine karşı operasyonlarını artırdı.

Bu durum, ABD ve İsrail'de ciddi bir alarm havası yarattı.

Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun yoğun saldırıları karşısında büyük kayıplar veren terör örgütü PKK ise İsrail'den destek talebinde bulundu.

Israel Hayom gazetesinde çıkan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmed arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İSRAİL'DEN PKK'YA TAM DESTEK

Habere göre, görüşmeler sırasında PKK'lı terörist Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduğunu bildirdi.

Saar ise, uluslararası alanda meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde terör örgütü PKK'nın endişelerini sürekli dile getirdiğini belirtti.

İsrael Hayom, bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklara göre, Saar teröristlere "olumlu garantiler" verdi.

GİDEON SAAR'IN TERÖRİST SEVDASI

Saar, aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK'lı teröristlere "ahlaki ve diplomatik" destek ifade etti ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırdı.

Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki iş birliğine dair olumlu sinyaller arttı.