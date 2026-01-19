Putin’in buzlu su dalışı sosyal medyada gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ortodoks Epifani Bayramı öncesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği buzlu su dalışına ait görüntüler, bu yıl da sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

"YAŞINDAN ÇOK DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR" YORUMLARI

73 yaşındaki Putin’in soğuk havaya ve buzlu suya rağmen dinç görünmesi, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Putin’in görüntüsü için “40 yaşını bile geçmemiş gibi görünüyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

"ŞEYTANİLİĞE KARŞI BİRLİK OLUN" ÇAĞRISI

Söz konusu görüntüler, Rusya’nın özel elçisi Kirill Dmitriyev tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dmitriyev, paylaşımında “Şeytaniliğe karşı birlik olun” çağrısında bulunarak, Rus toplumunun geleneksel değerlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

BATI'YA ELEŞTİRİ

Dmitriyev’in mesajı, bazı çevrelerce Rusya’nın Hristiyan değerlerini savunmaya yönelik bir çağrı olarak değerlendirilirken, Batı dünyasının “ahlaki çöküşüne” gönderme içerdiği yorumları yapıldı. Ancak kimi yorumcular, bu çıkışı siyasi propaganda ve ideolojik bir mesaj olarak nitelendirdi.

RUHSAL ARINMANIN SİMGESİ

Putin’in Epifani kapsamında buzlu suda yaptığı dalış, Rus Ortodoks inancında günahların arınması ve ruhsal temizlenme anlamı taşıyan güçlü bir sembol olarak kabul ediliyor. Bu ritüel, Rusya’da her yıl binlerce kişi tarafından da yerine getiriliyor.