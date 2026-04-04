ABD ve İsrail’in Tahran saldırısı: Şehit Beheşti Üniversitesi hedefte

İran’ın başkenti Tahran’da ABD ve İsrail’in sürdürdüğü saldırılar kapsamında, Velencek semtindeki Şehit Beheşti Üniversitesi hedef alındı. Saldırının ardından üniversitenin laboratuvar bölümünde büyük çaplı yıkım meydana gelirken, bir öğrenci yurdu da ciddi şekilde zarar gördü.

İran devlet televizyonu ve AA ekibinin ulaştığı görüntüler, saldırının verdiği hasarı gözler önüne serdi.

ÖĞRENCİ YURDU VE LABORATUVAR HASAR GÖRDÜ

AA muhabirlerinin yerinde yaptığı incelemelere göre, laboratuvar tamamen kullanılamaz hale gelirken, öğrenci yurdunda da onarılması gereken ciddi yapısal hasarlar oluştu. Üniversite yetkilileri ve güvenlik güçleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları son haftalarda artarken, Şehit Beheşti Üniversitesi saldırısı bu kapsamda kaydedilen en önemli hedeflerden biri oldu. Tahran’daki saldırının boyutu ve etkileri, hem eğitim kurumları hem de siviller açısından endişe yaratıyor.