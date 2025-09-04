ABD ve Meksika'dan kartellere karşı iş birliği anlaşması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ABD ile Meksika arasındaki güvenlik iş birliğinin devamına ve 'üst düzey bir uygulama grubu' kurulacağına ilişkin yapılan ortak açıklama paylaşıldı.

"Bu iş birliği özel ve acil eylemlerle ortak sınırımız boyunca güvenliği güçlendirecek, fentanil ile diğer yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığını durduracaktır" ifadeleri kullanılan açıklamada iki hükümetin kartellerle mücadeleye, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine, gizli sınır tünellerinin ortadan kaldırılmasına, yasa dışı para akışlarının ele alınmasına ve yakıt hırsızlığının önlenmesine yönelik iş birliğinin artırılması ve uyuşturucu ile silah akışını durdurma çabalarının takip edilmesi için 'üst düzey bir uygulama grubu' kurduğu belirtildi.

Ortak açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Latin Amerika ülkelerine yönelik ziyareti kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile bir araya gelmesinin ardından paylaşıldı.

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlığın yaptığı ikinci yazılı açıklamada da Rubio'nun Sheinbaum ile görüşmesinde ABD ile Meksika arasındaki güçlü ortaklığı vurguladığı, 'fentanil belası ve ulus ötesi suç örgütleriyle birlikte mücadele etme' gibi konularda ABD'nin kararlılığını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Rubio'nun Meksikalı yetkililerle görüşmesi ​​​​​​​ABD'nin Venezuela'dan ayrılan ve 'uyuşturucu yüklü' olduğu iddia edilen gemiye Karayipler'in güneyinde düzenlediği saldırıdan bir gün sonra yapıldı.

Rubio, göreve gelmesinden bu yana Latin Amerika'ya yaptığı üçüncü ziyaret kapsamında Meksika'daki temaslarının ardından Ekvador'a geçecek.