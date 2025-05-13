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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu başladı...

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a geldi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Gelişi sırasında Trump'ın Air Force One uçağına Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçakları eşlik ederken, vatandaşların da ABD Başkanı'nın gelişini dev ekranlarda izlediği görüldü.

SELMAN KARŞILADI

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, ABD Başkanı'nı bizzat karşılaması dikkat çekti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Ülkeyi ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Bin Selman ile görüştü.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

Anlaşmalar ve mutabakat zabıtları adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

142 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

Trump ve Prens Selman, stratejik ortaklık anlaşmasının yanı sıra 142 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza attı.

Bu anlaşma ile Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesine ve savunma sistemlerinin modernize edilmesine odaklanıldığı belirtildi.

'TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI'

Ayrıca anlaşma, "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" olarak da kayıtlara geçti.

İŞ ADAMLARI EŞLİK EDİYOR

Trump’a Suudi Arabistan ziyaretinde aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri eşlik ediyor.

BİRBİRLERİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Trump, Suudi Arabistan Prensi Selman'a övgüler yağdırdı.

Her iki ülkenin yakın ilişkiler geliştirme çabalarının altını çizen Trump, ziyareti bir "onur" olarak nitelendirdi ve "Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Trump, Prens Selman'dan "çok etkilendiğini" ve "yaşının ötesinde bilgeliğe sahip" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı yatırımı müjdeleyerek bunun "olağanüstü sayıda istihdam" yaratacağını ifade etti.

TRUMP FARKI

ABD Başkanı Trump'ın ziyareti sırasında, eski başkan Biden'ın ziyaretiyle kıyaslandığında ortaya çıkan farklılıklar gözden kaçmadı.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, 2022 yılında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeden önce ülkeyi "Parya" yapacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasının ardından, dönemin ABD Başkanı'nı karşılamak için Suudi Arabistan yönetimi tarafından bir heyet gönderilmişti.

BİZZAT KENDİ KARŞILADI

Ancak ABD Başkanı Trump'ın bugünkü ziyareti sırasında Prens Selman, onu karşılamak için bizzat havalimanına gitti.

Prens Selman, Trump'ı, ayrıcalıklı bir biçimde sadece en gözde konuklara bahşedilen şeref kıtasıyla karşıladı.

MOR HALI SERİLDİ

Air Force One uçağından inen Trump için kırmızı halı yerine mor renkli halı serildi.

Suudi Arabistan, 2021 yılında resmi devlet resepsiyonları ve özel günlerde kullanılan tören halıları için ihtişamı ve asaleti temsil eden kırmızı rengin yerine yeni renk olarak mor rengini seçtiğini duyurmuştu.

Tarihte, elde edilmesi en pahalı olan bu renk, hayranlığı ifade etmek için kullanılıyordu.

Suudi basınında yer alan habere göre mor renk, ülkede ilkbahar geldiğinde açan çiçekleri temsil ediyor.