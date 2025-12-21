ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye el koydu: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayipler'de tansiyon giderek yükseliyor.

Savaş endişeleri dillendirilirken ABD, Venezuela'ya yönelik baskısında henüz geri adım atmadı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el koyulduğunu duyurdu.

Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan el koyulan tankerin "narkoterörizmin finansmanına" katkı sağladığını öne süren ABD'li yetkililer, gemiye düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, helikopter vasıtasıya gemiye çıkarma yapıldığı anlar yer aldı.

"YÜRÜLÜKTE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Operasyon sonrası bir açıklamada ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'den geldi.

Yaptırımların devam edeceğini vurgulayan Hegseth, şunları kaydetti:

Başkan Trump net bir şekilde ifade etti.



Venezuela’dan çıkan ya da Venezuela’ya gitmekte olan, yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine uygulanan abluka, Maduro’nun suç şebekesi çalınan tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar eksiksiz biçimde yürürlükte kalacaktır.

VENEZUELA'DAN KINAMA

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.

TRUMP'TAN TAM ABLUKA EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı.

ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu.

Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti.

Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.