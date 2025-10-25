ABD-Venezuela savaşı kapıda: Washington uçak gemisi gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Latin Amerika’da tansiyon hızla yükseliyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde Venezuela’ya yönelik çıkışları, Latin Amerika’da gerilimi tırmandırıyor.

Trump’ın 'kara harekatı' açıklaması ve bölgedeki askeri yığınağını artırması yeni bir savaşın ayak sesleri olarak görülüyor.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

GERİLİM ARTTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Yaşanan gerilimin ardından Maduro ise sağduyu çağrısında bulunarak "Savaşa hayır" dese de "Herkes füzelerimizin etkisini bilir" diyerek gerilimi yükseltti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

"CIA'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLACAK"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López ise CIA ajanlarının ülkeye gizli operasyonlar için gönderildiğini öne sürdü.

Lopez, "Ülkenin herhangi bir köşesinden, gizli operasyonlar için kaç CIA ajanı gönderirlerse göndersinler; her girişim başarısız olacaktır, tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi." dedi.

"VENEZUELA'YA KARA OPERASYONU OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. "Venezuela’ya operasyon olacak, karadan gireceğiz." diyen Trump, kara müdahalesinin yakın olduğunu duyurdu.

DEVLET BAŞKANI LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretinde rol oynadığı ve uyuşturucu kaçakçılarına çeşitli ayrıcalıklar sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı açıklaması açıkladı.

TRUMP'IN HEDEFİ NE?

Trump'ın peş peşe aldığı kararlar, adım adım "Venezuela savaşı mı başlayacak?" sorularını beraberinde getirirken dünya, "ABD'nin asıl hedefi Venezuela'daki petrol mü?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

ABD UÇAK GEMİSİ GÖNDERDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Parnell, Bakan Pete Hegseth'in talimatıyla halen Akdeniz bölgesinde görevli olan Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanına sevk ettiklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunda yer alan deniz unsurlarının, kısa süre sonra Karayipler bölgesindeki görev yerlerine ulaşması bekleniyor.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.