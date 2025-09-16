ABD, Venezuela'dan yola çıkan botu uluslararası sularda vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu vurmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanında olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

Venezuela'dan gelen narko-teröristlerin uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada 3 teröristin öldürüldüğünü bildiren Trump, ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini belirtti.

"UYUŞTURUCU TAŞIRSANIZ SİZİ AVLARIZ"

Trump, uyuşturucu kaçakçılığı kartellerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati önem taşıyan ABD çıkarları için tehdit oluşturduğunun altını çizerek, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız sizi avlarız" ifadesine yer verdi.

Söz konusu kartellerin yasa dışı faaliyetlerinin onlarca yıldır Amerikan toplumu üzerinde yıkıcı sonuçları olduğu ve milyonlarca Amerikalı vatandaşın ölümüne yol açtığını kaydeden Trump, "Artık değil" diyerek paylaşımının altında söz konusu botun vurulduğu videoyu ekledi.