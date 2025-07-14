ABD vize şartlarında yeni dönem: Sosyal medya hesapları herkese açık olacak

Donald Trump'ın başkanlığının ikinci döneminde, ABD vizesi almak giderek zorlaşıyor.

Göçmen ve yabancıların artık hoş karşılanmadığı bir dönem iliklere kadar hissedilirken, vize almayı zorlaştıracak bir çok uygulama da yürürlüğe konmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda vize almak isteyen kişilerin sosyal medya hesaplarının taranacağını açıklayan ABD yönetimi, bugün aldıkları yeni bir kararı duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI 'HERKESE AÇIK' OLMALI

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, F (akademik eğitim), M (mesleki eğitim) ve J (kültürel değişim) vize türlerine başvuranların tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını "herkese açık" yapmaları gerektiği belirtildi.

Bu karar, vize başvurularının ulusal güvenlik açısından daha sıkı denetlenmesi amacıyla alındı.

ABD DÜŞMANLIĞI TESPİT EDİLİRSE BAŞVURU İPTAL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, vize başvuru sahiplerinin sosyal medya hesapları (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, Reddit, LinkedIn gibi platformlar) konsolosluk yetkilileri tarafından incelenecek.

Amaç, başvuru sahiplerinin kimliklerini ve ABD’ye giriş uygunluklarını doğrulamak. Sosyal medya geçmişinde ABD’ye karşı "düşmanlık" içeren paylaşımlar tespit edilirse, vize başvurusu reddedilebilir. Son 5 yıla ait içerikler detaylı bir şekilde taranacak.

ABD TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, bu yeni uygulamanın hemen geçerli olduğunu ve tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarını buna göre düzenlemesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, “Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır. Sosyal medya hesaplarının incelenmesi, başvuru sahiplerinin güvenilirliğini doğrulamak için kritik bir adımdır” ifadelerine yer verildi.