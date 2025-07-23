ABD vizesinde ek ücret: 250 dolar daha ödenecek... Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi ve turist vizesi başvurusunda bulunmayı planlayan gezginler, yeni "vize bütünlük ücreti"nin yürürlüğe girmesinin ardından bazı fiyat şokları yaşayabilirler.