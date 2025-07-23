ABD vizesinde ek ücret: 250 dolar daha ödenecek...

ABD vizesi, git gide zorlaşıyor...
Geçtiğimiz günlerde, "sosyal medya hesaplarının açık olması" zorunluluğu duyurulmuş, ABD vizesine başvuracak olanlar uyarılmıştı.
Şimdi ise kurallara bir yenisi daha gündemde.
ABD hükümeti, uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru ücretlerinin yanı sıra en az 250 dolarlık (yaklaşık 10 bin liralık) ‘ek vize ücreti’ talep etmeye hazırlanıyor.
"DEPOZİTO" KONSEPTİ
ABC News'e göre; 250 dolarlık "vize bütünlük ücreti", bir depozito özelliği taşıyor.
Ek ücret, vize onayı sırasında alınacak ve vize koşullarına uygun biçimde seyahatini bitirenlere geri ödenebilecek.
Yeni vize bütünlük ücreti, ABD'yi ziyaret etmenin ön maliyetlerini %144 artırırken, mülakat bekleme sürelerini kısaltmaya hiçbir etkisi olmayacak.
Henüz yürürlüğe girmeyen yasanın 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.