ABD vizesine başvuracaklar dikkat: O ülkelerden yapılan başvurularda 15 bin dolar teminat istenecek!

ABD vize başvurusu yapacak olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte iş ve turist vizeleri için başvuru yapan bazı ülkelerin vatandaşlarından "teminat" talep etmeye hazırlanıyor.

hayata geçmesi planlanan yeni uygulama ile mali yükümlülüklerin artırılacağı belirtilirken bu kapsamdan 5 ila 15 bin dolar arasında teminat isteneceği vurgulandı.

Bu teminat, başvuru sahibinin ABD'deki vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerden olması durumunda talep edilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLER ARTIYOR!

Yeni düzenleme ile, iş ve turist vizeleri için başvuran kişilerin, belirli ülkelerden gelen başvurularda, 5 bin, 10 bin ya da 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları istenecek.

Bu teminat, başvuru sahibinin ABD'deki vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerden olması durumunda talep edilecek.

Dışişleri Bakanlığı, bu yeni uygulamanın, başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş yapmadan önce gerekli mali yükümlülüklerini karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Bakanlık, özellikle vize süresini aşan kişilerin sayısının yüksek olduğu ya da tarama ve inceleme bilgilerinin eksik olduğu belirlenen ülkelerden yapılan başvurularda, bu teminat talebinin uygulanacağını duyurdu.