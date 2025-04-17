ABD, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, önceki adı Küresel Etkileşim Merkezi (GEC) olan 'Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesiyle Mücadele' ofisine ilişkin açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla mücadele ofisinin ABD halkına maliyetinin yıllık yaklaşık 50 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, bu birimin artık faal olmayacağı kaydedildi.

BİRİMİN VATANDAŞLARI SANSÜRLEMEK İÇİN KULLANILDIĞI SAVUNULDU

Açıklamada ayrıca söz konusu birimin, 'ABD vatandaşlarını sansürlemek için' kullanıldığı savunuldu.

Öte yandan, bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer ise söz konusu birimin 'Rus ve Çin dezenformasyonuyla' mücadele konusunda çok önemli bir rol oynadığı görüşünde.

2024'TE YENİ ADIYLA ORGANİZE EDİLMİŞTİ

GEC'in süresi Senato tarafından Aralık 2024'te uzatılmamış, yeni adıyla tekrar organize edilmişti.