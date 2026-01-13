ABD'nin yeni Brüksel Büyükelçisi: ABD'den korkmak için hiçbir neden yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ve ABD'nin son dönemde gerilimleri artarken ABD'nin yeni Brüksel Büyükelçisi Bill White, güveni tasdikleyici demeçler verdi.

Büyükelçi White, Belçika'nın kamu yayıncısı RTBF'ye verdiği röportajda Donald Trump yönetiminin güncel politikalarını ve Avrupa'ya yansımalarını değerlendirdi.

White, ülkesinin Belçika ve daha geniş anlamda Avrupa ile ilişkilerine dair güven verici mesajlar verdi, herhangi bir pozisyon ayrılığı iddiasını reddetti.

'BASINDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR'

"ABD'den korkmak için hiçbir neden yok." diyen White, bu tür iddiaların "bazen basından" kaynaklandığını söyledi.

"TRUMP AVRUPA İÇİN ENDİŞE EDİYOR"

Trump'ı "büyük bir barış yapıcı" olarak niteleyen White, "Başkan Trump Avrupa’yla ilgileniyor ve onun için endişe ediyor." ifadesini kullandı.

'TRUMP YENİ SAVAŞLAR BAŞLATMAYACAK'

White, Trump'ın "yeni savaşlar başlatmayacağını" ifade ederek şunları kaydetti:

"Donald Trump İranlı Mollalara, barışçıl göstericileri öldürme hakları olmadığını söyleyerek onları uyarıyor ancak şu anda İran’da olan tam da bu, bu kesinlikle korkunç, bunun durması gerekiyor."

GRÖNLAND

Venezuela’daki durumun tamamen uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili olduğunu dile getiren Büyükelçi White, ABD'nin Grönland'a sahip olma isteği sorulduğunda ise "Özgürlükle ilgilenen, Çin’in, Rusya’nın pozisyonuyla, nükleer yayılmayla ilgilenen herkes için Grönland bugün olduğu gibi korunmasız kalamaz. Bu ABD'nin Kanada’nın ve NATO’nun güvenliği için önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Bill White, ABD’nin Grönland’ın stratejik önemini korumak amacıyla Danimarka ile bir plan formüle etmek için birlikte çalışacaklarından emin olduğunu belirtti.