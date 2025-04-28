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İHA

ABD, Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Yemen'deki İran destekli Husilere ait medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, son olarak ülkenin Saada şehrinde bulunan ve Afrikalı göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezi ABD bombardımanının hedefi oldu.

EN AZ 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 50 yaralının olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), günün erken saatlerinde Yemen'i hedef alan saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

"800'DEN FAZLA HUSİ HEDEFİ VURULDU"

15 Mart'tan bu yana Yemen'e gerçekleştirilen saldırılarda 800'den fazla Husi hedefinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu saldırılarda aralarında Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) birimlerinin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu yüzlerce Husi savaşçısı ve çok sayıda Husi lideri öldürülmüştür." ifadelerine yer verilmişti.

"BASKIYI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye devam ettikleri sürece baskıyı artırmaya ve Husi kabiliyetlerini zayıflatmaya devam edeceğiz." denilmişti.

TÜRK DENİZCİLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

ABD'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları, Türk denizcilerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.