ABD yeniden Ukrayna’ya silah sevkiyatına başladı

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Associated Press'e konuşan ABD'li yetkililer sevkiyata ilişkin detayları paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya yönelik bazı teslimatların durdurulması talimatını vermesinden yaklaşık bir hafta sonra silah sevkiyatının yeniden başladığını belirten yetkililer gönderilen askeri malzemeler arasında 155 milimetrelik mühimmatlar ile güdümlü çoklu fırlatma roket sistemlerinin de bulunduğunu aktardı.

Silah sevkiyatının tam olarak ne zaman başladığı ise henüz bilinmiyor.

'ABD'NİN ÇIKARLARINI ÖNCELİKLENDİRMEK' AMACIYLA DURDURULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Pentagon'un Ukrayna'ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada Pentagon'un askeri dış yardımlarla ilgili bir inceleme yürüttüğünü söylemişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatının 'ABD'nin çıkarlarını önceliklendirmek' amacıyla durdurulduğunu kaydetmişti.