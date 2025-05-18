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Haber Merkezi

ABD'de ilginç olay....

Ülkeninin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki bir hapishanede 11 mahkum, kaldıkları hücrenin duvarını delerek kaçtı.

Sabah sayımı sırasında duvardaki kırığı gören gardiyanlar, hapisaneyi alarm durumuna geçirdi.

4 MAHKUM YAKALANDI

Louisiana Eyalet Polisi yaptığı dün açıklamada, yetkililer kaçan mahkumlardan dördünü yakaladı ve 7'sinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

"ÇOK KOLAYDI"

Mahkumların kaldıkları hücrenin duvarını neyle deldiği belirsizliğini koruyor.

Hücrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin kaçmadan önce duvara "Çok kolaydı" diye not bıraktığını tespit etti.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade etti.