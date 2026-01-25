ABD'de 13 bin uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal

- ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuş iptal edildi.
- Yetkililer, vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
- Federal hükümet, arama kurtarma ekiplerini teyakkuz haline geçirdi ve gerekli desteği sağladı.
ABD'de kar ve buz fırtınası beklenirken vatandaşların, marketlerden gıda ve temizlik maddelerini toplandığı biliniyor.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Teksas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklediğini açıkladı.
Yetkililer, bölge sakinlerine evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.
30 ARAMA KURTARMA EKİBİNİ TEYAKKUZ DURUMUNDA
Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ise federal hükümetin, yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdiğini duyurdu.
FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelere gerekli desteğin sağlandığını bildirdi.
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuşun da iptal edildiği belirtildi.