ABD'de 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe gitti

ABD'de 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe gitti

Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Baltimore kentinde hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

15 MİLYON DOZU ÇÖPE GİTTİ

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

AŞILAMAYI HIZLANDIRACAKTI

Johnson&Johnson'ın tek doz koronavirüs aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.