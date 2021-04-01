Euro
9.7328
0.66%
Dolar
8.2763
0.44%
Altın
455.26
0.65%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
490.843
1.17%
EXEN Coin
20.20
-1.98%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    ABD'de 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe gitti

    Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 01.04.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 08:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe gitti

    ABD'nin Baltimore kentinde hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

    15 MİLYON DOZU ÇÖPE GİTTİ

    Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

    AŞILAMAYI HIZLANDIRACAKTI

    Johnson&Johnson'ın tek doz koronavirüs aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

    ABD de 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe gitti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir