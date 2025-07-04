ABD'de 18 yıllık çocuk hasreti yapay zeka sayesinde sonlandı

18 yıl boyunca bebek sahibi olabilmek için uğraşan ABD’li bir çift, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

Pek çok kez tüp bebek tedavisine başvursalar da, erkekte görülen “azospermi” adlı nadir görülen bir hastalık nedeniyle gebelik mümkün olmadı.

Azospermi, erkekte meni içinde ölçülebilir miktarda sperm bulunmaması durumudur.

Normalde milyonlarca sperm barındıran meni, bu hastalıkta mikroskopla saatler süren incelemelere rağmen sperme rastlanamayacak kadar yoksun oluyor.

YENİ BİR UMUT IŞIĞI DOĞDU

Yıllar süren başarısız denemelerin ardından çift, Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi’nde umut ışığı gördü.

Kimliklerini gizli tutmak isteyen çift, merkezde uygulanmaya başlanan ve “STAR” adı verilen yapay zeka destekli yeni bir yönteme başvurdu.

STAR yöntemi, hiç sperm bulunamadığı düşünülen erkeklerde, mikroskopla tespit edilmesi imkânsız olan “gizli spermleri” yapay zeka yardımıyla belirleyebiliyor.

3 HÜCRE TESPİT EDİLDİ

Merkezdeki uzmanlar bu örneği STAR sistemine analiz ettirdi ve sonuç beklenenden çok farklı çıktı.

Üç adet gizli sperm hücresi tespit edildi.

Bu hücreler özenle alınıp, tüp bebek tedavisinde kullanıldı.

18 YIL SONRA ANNE OLDU

Yıllardır anne olma hayali kuran kadın, sonunda hamile kaldı.

E-posta yoluyla açıklama yapan kadın, “O kadar çok hayal kırıklığından sonra umutlarımız da asgari seviyedeydi.” dedi.

Kadın, hamile olduğunu öğrendikten sonra ise duygularını şu sözlerle dile getirdi “Gerçekten hamile olduğuma inanmam iki günümü aldı… Hala sabah uyandığımda bunun gerçek olup olmadığına inanamıyorum. Test sonuçlarını görene kadar hâlâ şüphe içindeydim.”

TARİHE GEÇTİ

Kadın, STAR yöntemiyle hamile kalan ilk hasta oldu.

CNN International’ın değerlendirmesine göre, bu alanda hâlâ daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, yapay zeka özellikle erkek kısırlığı tedavisinde çığır açabilecek potansiyele sahip.