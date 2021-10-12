Ormanda fark edilerek takibe alınan geyik için kurtarma operasyonu başlatıldı. Hayvanın boynuzları kesilerek lastik çıkarıldı.

Boynundaki lastikle iki yıl boyunca yaşayan geyik, ormanlık alana kurulan kameralara yansıdı.

ABD'de geyiği, ilk olarak 2019'da Colorado Parkları ve Yaban Hayatı'nda (CPW) görevli memur Scott Murdoch fark etti.

GEYİĞİ KAMERALARLA İZLEDİLER

Murdoch, "Geyiği bulmak ve ona yaklaşmak zordu." dedi. Çeşitli noktalara kurulan kameralar sayesinde hayvanın kullandığı güzergah tespit edildi.

İKİ YIL BOYUNCA LASTİKLE YAŞADI

Yaban hayatı yetkilileri, hayvanı iki yıl boyunca izledi ve lastiğin yeme ve içme kabiliyetini etkilemediğini gördü.

Ancak yetkililer, 4 yaşındaki geyiğin ağaç dallarına, çitlere ve başka bir geyiğin boynuzlarına dolanmasından endişe ettiklerini söyledi.

ABD'de 2 yıldır araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı ViDEO

BOYNUZLARINI KESİP LASTİĞİ ÇIKARDILAR

CNN International'ın haberine göre, geyiği sakinleştiren ekipler, hayvanın boynuzlarını keserek lastiği çıkarmayı başardı.

"Kesinlikle kolay değildi." diyen Murdoch, lastiği kesme işleminin tehlikeli olabileceğini belirterek, bunun yerine söz konusu işlemi uygulamaya mecbur kaldıklarını söyledi.