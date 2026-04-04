ABD'de 4 yıl sonra bir ilk: Ortalama benzin fiyatı 4 doları geçti

Orta Doğu'da savaş devam ediyor.

Ancak savaşın etkileri sadece Orta Doğu'yu değil bütün dünyayı etkiliyor.

İran saldırılara yönelik misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatırken bu durum derin bir krize neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış doğrudan yakıta yansırken zamlar üst üste geldi.

ABD'DE GALON BAŞI ÜCRET 4 DOLARI GEÇTİ

ABD'de benzin fiyatlarındaki artış, ülke genelinde hissedilmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ülkede ortalama benzin fiyatlarını galon başına 4 doların üzerine çıkardı.

ABD'de son olarak 2022 yılında ortalama benzin fiyatları 5 dolara ulaşarak zirveyi görmüştü.

ARAÇ KULLANIMI AZALDI

Özellikle büyük şehirlerin bulunduğu eyaletlerde fiyat artışları daha belirgin olurken, bazı bölgelerde benzin fiyatı 5 doları aştı.

Artan maliyetler nedeniyle benzin istasyonlarında yoğunluk azalırken halk, araç kullanımını sınırlamaya başladı.

EYALETLER ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

ABD'nin öne çıkan eyaletlerinden California'da benzin fiyatları galon başına 5.90, Washington'da 5.10, Oregon'da 4.70, New York'ta 4 dolar oldu.

ABD'nin orta-batı ve güney eyaletlerinde de hızlı bir artış eğilimi gözlendi.

MALİYETLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu kıyı eyaletlerinde fiyatlar daha hızlı artarken, iç bölgelerde de artışın sürdüğü ve kısa vadede düşüş beklentisinin sınırlı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ABD genelinde ortalama benzin fiyatının kısa sürede galon başına 4.50-5 dolar bandına çıkma riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"UMARIM SAVAŞ BİTER VE FİYATLAR DÜŞER"

İstasyona yakıt almaya gelen bir ABD'li, yükselen benzin fiyatlarının doğrudan temel harcamalara yansıdığına dikkat çekerek, "Yaklaşık bir aydır fiyatlar 1 dolar arttı. Yani kesinlikle kira, mortgage ve alışveriş gibi harcamalarda büyük kesintiler olacak. Bu yüzden durum oldukça zor olacak.

Yani benzine daha fazla para ayırmak için birçok harcamadan kesinti yapmak zorundasınız. Şöyle ki bazen arabayı kullanmam gerekmiyorsa toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böylece daha fazla benzin parası ödemekten kurtulabiliyorum. Umarım savaş biter ve benzin fiyatları düşer" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK FAZLA"

Bir diğer ABD'li de benzin fiyatlarına ilişkin, "Bu çok fazla. Belki savaş biterse düşer.

Daha da düşer" diye konuştu.

"GÜNLÜK HARCAMALARIMI KESTİM"

Bir başka ABD'li de günlük yaşamında yaptığı değişikliklerden bahsederek, "Günlük harcamalarımı, çok fazla seyahat etmemek, çok uzağa gitmemek ve işe gidip gelmek gibi konularda kestim.

Umarım yakın gelecekte durum biraz sakinleştiğinde işler değişir. Fiyatlar, benzin fiyatları tekrar normal seviyelere dönecek" şeklinde konuştu.