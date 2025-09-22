ABD'de 430'dan fazla sanatçı ifade özgürlüğünü savunan mektuba imza attı

ABD'nin gündeminde 'ifade özgürlüğü' var.

ABD'de 430'dan fazla sanatçının imzasıyla ifade özgürlüğünü savunan ortak bir mektup yayımlandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) internet sitesinde yayımlanan mektuba, Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Tom Hanks ve Meryl Streep'in de aralarında bulunduğu 430'dan fazla ünlü sanatçı imza attı.

"BİRİMİZE YAPILIRSA, HEPİMİZE YAPILMIŞ OLUR"

Mektupta, Kimmel'ın suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle TV programının askıya alınmasının "ifade özgürlüğü için karanlık bir dönem" olduğu belirtildi.

ABD vatandaşlarına anayasal haklarını savunmak ve korumak için mücadele etme çağrısı yapılan mektupta, "Politik görüşümüz ne olursa olsun ya da siyasete dahil olup olmamamız fark etmeksizin, hepimiz ülkemizi seviyoruz. Hepimiz, seslerimizin iktidardakiler tarafından susturulmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü birimize yapılırsa, hepimize yapılmış olur." ifadelerine yer verildi.

KİMMEL'IN PROGRAMI ASKIYA ALINDI

ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurmuş, herhangi bir neden belirtmemişti.

TRUMP'TAN 'LİSANSLARINI İPTAL ETME' ÇIKIŞI

İngiltere'den Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "kendisine karşı yayın yapan televizyon kanallarının" lisanslarını iptal edebileceğini dile getirmişti.

Trump, bazı televizyon kanallarının kendisini kötü tanıttığını savunarak, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.