ABD'de 48 yıl hapis yatan adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı ABD'de 1974 yılında işlenen bir suç nedeniyle cezaevine giren Glynn Simmons'un, 48 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

ensonhaber.com

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Glynn Simmons, 1974 yılında alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında yaşanan cinayet nedeniyle yargılandı.

1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılan Simmons'un cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

Ancak Simmons sürekli suçsuz olduğunu söylese de bir işe yaramadı, talihsiz adam 48 yıl, 1 ay, 18 gün boyunca hapiste kaldı.

Cinayetin işlendiği yerde olmadığını söylese de inanılmadı

Cinayet işlendiğinde Louisiana'da olduğunu söyleyen Simmons, sesini bir türlü yetkililere duyuramadı.

Geçtiğimiz temmuz ayında ise savcıların, savunma avukatlarına ellerindeki tüm kanıtları göstermedikleri ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı, cezası iptal edildi

Bir görgü tanığının başka şüphelileri de teşhis ettiği belirlendi ve Simmons'ın cezası iptal edildi.

Son olarak pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt olmadığını açıkladı.

Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo, salı günü masum olduğu yönünde hüküm verdi.

Yıllar sonra açıklama yaptı: Dayanıklılık ve azim konusunda bir ders

Palumbo, "Bu mahkeme, Bay Simmons'ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir." dedi.

Simmons ise mahkemenin kararı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir derstir. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir." diye konuştu.

5 milyon dolar alabilir

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin Türk Lirası) kadar tazminat ödenebiliyor.

Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.