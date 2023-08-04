ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı California, Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonrası sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.

AA & Ensonhaber

ABD’nin Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.

Servis odaları kapandı, ambulanslar yön değiştirdi

Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasına ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.

Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.

Bazı sağlık merkezleri çevrimdışı çalışmaya başladı

ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medikal Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: