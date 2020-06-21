ABD'de 579 korona ölümü daha yaşandı

Ülkede koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 122 bin 3'e yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi olmaya devam ediyor.

Worldometer'a göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 122 BİN 3'E YÜKSELDİ

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 70 bin 139 vakayla Brezilya, 584 bin 680 vakayla Rusya ve 415 bin 624 vakayla Hindistan izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 410 bin 434 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

28 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

New York'u 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşen Kaliforniya ve 172 bine yakın vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 28 milyonu ve iyileşenlerin sayısı 973 bini geçti.