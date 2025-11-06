ABD’de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan öğretmene 10 milyon dolar tazminat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentinde, 2023 yılı Ocak ayında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından sınıfta vurulan öğretmen Abigail Zwerner, çalıştığı ilkokulun eski müdür yardımcısına açtığı davayı kazandı.

MÜDÜR YARDIMCISINA "AĞIR İHMAL" SUÇLAMASI

Zwerner, Richneck İlkokulu’nun eski müdür yardımcısı Ebony Parker’ı, öğrencinin okula silah getirdiğine dair uyarıları dikkate almamakla suçlayarak 40 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Jüri, Parker’ı “ağır ihmal”den suçlu buldu ve Zwerner’e 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

6 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, SİLAHLA SINIFTA ATEÇ AÇTI

Polis raporuna göre 6 yaşındaki çocuk, evden aldığı 9 mm tabancayı sırt çantasına koyarak okula getirdi. Sınıfta silahı çıkaran çocuk, öğretmeni Zwerner’e ateş etti. Elinden ve göğsünden yaralanan Zwerner, buna rağmen öğrencilerini güvenli şekilde sınıftan tahliye etti.

ÖĞRETMEN 5 AMELİYAT GEÇİRDİ, KURŞUN HALEN GÖĞSÜNDE

Zwerner’in yaralandığı eli beş kez ameliyat edildi, ancak vücudundaki kurşun hâlâ çıkarılamadı. Avukatları, okul yönetiminin uyarılara rağmen hiçbir önlem almadığını belirtti. Savunma avukatları ise saldırının öngörülemez olduğunu savundu.

Eski müdür yardımcısı Ebony Parker, önümüzdeki ay “çocuk istismarı” ve “ihmal” suçlamalarıyla ceza davasında hakim karşısına çıkacak.

SİLAHI GETİREN ÇOCUĞUN ANNESİNE HAPİS CEZASI

Silahı temin eden çocuk annesi Deja Taylor ise 2023 yılında “uyuşturucu etkisi altında silah bulundurmak” ve “silah satın alırken yanlış beyanda bulunmak” suçlarından 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.