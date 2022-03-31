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- ABD'de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü
ABD'de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü
- AA
- 31.03.2022 - 02:39
Pennsylvaina eyalet polisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı belirtildi.
KAZANIN NEDENİ KAR FIRTINASI
Açıklamada, pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.
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24 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.