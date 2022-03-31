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    ABD'de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü

    Pennsylvania eyaletinde olumsuz hava şartları yüzünden 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 02:39
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    ABD'de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü

    Pennsylvaina eyalet polisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı belirtildi.

    KAZANIN NEDENİ KAR FIRTINASI

    Açıklamada, pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.

    ABD’de zincirleme kaza: 20 yaralı - Video

    24 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

    ABD de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü #1

    KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

    Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.

    ABD de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü #2

    ABD de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü #3

    ABD de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü #4

    ABD de 80 aracın karıştığı kaza: 6 ölü #5


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