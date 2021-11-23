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    ABD'de acil durum rezervinden 50 milyon varil petrol, kullanıma sunulacak

    Yüksek petrol fiyatlarına ve arz eksikliğine karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağı bildirildi.
    • AA
    • 23.11.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 17:12
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    ABD'de acil durum rezervinden 50 milyon varil petrol, kullanıma sunulacak

    ABD’de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağı bildirildi.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın fiyatları düşürmek ve arz eksikliğini gidermek için elindeki her aracı kullandığını belirten açıklamada, Biden'ın yükselen fiyatları düşürmek, arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağını duyuracağı aktarıldı.

    DİĞER ÜLKELER İLE ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ

    Ayrıca, Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığı ifade edildi. Kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle paralel alındığı kaydedildi.

    PETROL FİYATLARI YAKLAŞIK YÜZDE 10 DÜŞTÜ

    Son birkaç hafta içinde bu çalışmayla ilgili raporların kamuoyuna açıklanmasıyla petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düştüğü belirtildi.

    Açıklamada, Biden'ın gerekirse ek önlem almaya ve yeterli arzı sürdürmek için dünyanın geri kalanıyla koordinasyon içinde çalışmak için tüm yetkileri kullanmaya hazır olduğu ifade edildi.

    ABD de acil durum rezervinden 50 milyon varil petrol, kullanıma sunulacak #1

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