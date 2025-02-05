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Özel Haber

ABD'de görülen bir cinayet davasında ilginç anlar yaşandı.

New Mexico ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Alexander Ortiz, şubay ayında şüpheli bir şekilde ölen kız arkadaşı Alianna Farfan'ın ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı.

Albuquerque polisi, Farfan'ın evinde yaptıkları incelemelerde bulunan delillerin Ortiz'i işaret ettiğini ve tutuklamanın bu nedenle gerçekleştiğini açıklamıştı.

"SUÇSUZUM" DEDİ

Ortiz, Albuquerque'deki Bernalillo İlçe Adliyesi'nde cinayetin yeni duruşmasında kendini savundu.

NBC News'ta yer alan habere göre, birinci derece cinayetle suçlanan Ortiz, mahkemeye suçsuz olduğunu beyan etti.

KATİL ZANLISINA SALDIRDILAR

O sırada mahkeme salonunda bulunan Farfan Ailesi, suçsuz olduğunu iddia eden Ortiz'e saldırdı.

Mahkemede buluna kamera, saldırı anlarını saniye saniye kaydetti.

"HER ANINA DEĞDİ"

Ortiz'e saldıran amca Farfan, gözaltına alındığı sırada çevredeki basın mensuplarına dönerek, "Yeğenimi bir korkak gibi öldürdü. Saldırdığıma pişman değilim. Her anına değdi." diye konuştu.

21 Şubat 2024'te tutuklanan Ortiz'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.