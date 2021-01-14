ABD'de anket: Donald Trump, 2024'te yeniden aday olsun

Kongre'deki olaylarla dünyanın gündemine oturan ABD'de yapılan anketten çıkan sonuçlar, Trump destekçilerinin tavrını ortaya koydu.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketten, Donald Trump'ın tekrar aday olması yönünde sonuç çıktı.

Temsilciler Meclisi, Kongre baskınının sorumlusu olarak gösterdikleri Trump'ın "halkı isyana teşvik ettiği" gerekçesiyle azil maddesini kabul etti.

Henüz tarihi belli olmayan Senato oylamasında 100 senatörün en az 67'si azil maddesini onaylarsa Trump suçlu bulunacak.

TRUMP DESTEKÇİLERİ, GÖREVDEN ALMAYA KARŞI

Böyle bir dönemde ABD'de 11-13 Ocak tarihlerinde yapılan anketten ilginç sonuçlar çıktı. Kongre'yi işgal girişimi nedeniyle suçlamaların odağındaki isim olan Donald Trump'a desteğin devam ettiği gözler önüne serildi.

Axios internet sitesinin yayınladığı sonuçlara göre, Trump destekçilerinin sadece yüzde 1'i, Demokratların ise yüzde 92'si ABD Başkanı'nın görevden alınmasını istiyor.

HİLE İDDİALARINA VERİLEN DESTEK

Donald Trump'ın sıklıkla dile getirdiği 3 Kasım 2020 seçimlerine dair hile iddialarına Trump destekçilerinin yüzde 91'inin katıldığı ortaya çıktı. Bu oran Demokratlar arasında yüzde 3'te kaldı.

2024 SORUSU: TRUMP YENİDEN ADAY OLSUN

Ve ABD'de 2024'te yapılacak 60. başkanlık seçimleri... Trump destekçilerinin yüzde 92'si, Joe Biden'a karşı kaybeden adaylarını 4 yıl sonra düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olarak görmek istiyor.