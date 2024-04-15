ABD'de araba hırsızını silahla durduramayan adam ezildi Araba hırsızlığına fırsat vermek istemeyen yelekli adam, silahına davransa da başaramadı. Korku dolu anlarda kamera kayıttaydı.

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ensonhaber.com

ABD'de hırsıza engel olamayan bir adam, aracın altında kalarak can verdi.

Kuzey Carolina'da yaşanan olayda, araba çalma girişiminde bulunan hırsız, bindiği araçla bölgeden uzaklaşmak istedi.

Durumu fark eden bir adam, silahıyla hırsızı durdurmak istedi. Hırsıza peş peşe ateş ederek ona engel olmaya çalışsa da başaramadı.

Hırsızı durduramadı, aracın altında kaldı

Direksiyon hakimiyetini ele alan hırsız önce geri doğru gittiği arabayı, kendisine engel olmak isteyen silahlı adamın üzerine sürdü.

Yelekli adam, çarpmanın etkisiyle havaya fırladı. Olaya tanıklık edenler çığlık attı.

Hastanede öldü

Kendisine araba çarpan kişinin, 38 yaşındaki Jonathan Adam Lecompte olduğu açıklandı.

Araba hırsızlığına geçit vermek istemeyen Lecompte, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.