ABD'de askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle tesisin bazı bölümlerine giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Üssün resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, saldırının bugün gerçekleştiği ve güvenlik güçlerinin hızla olaya müdahale ettiği belirtildi.

5 ASKER YARALANDI, SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıda 5 askerin vurulduğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, üs çevresindeki personele bulundukları yerlerden ayrılmamaları ve kapı-pencerelerini kapalı tutmaları yönünde uyarı yapıldı. Soruşturma tamamlanana kadar daha fazla bilginin paylaşılmayacağı kaydedildi.