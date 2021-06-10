ABD’de ayı, elektrik direğinde mahsur kaldı

Elektrik direğine çıkan ayı, başı sıkışınca geri inemedi. İhbar üzerine ayıya yardım için gönderilen yetkili, kepçe ile çıkarak ayıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Willcox kentinde, bir ayı elektrik direğine tırmandı.

Başı sıkışan ayı, direkten aşağıya inemedi.

İhbar üzerine bölgeye Sulphur Springs Valley Electric Kooperatifi yetkilisi Werner Neubauer gönderildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Neubauer, ayıyı elektrik çarpmaması için direğe verilen elektriğin hemen kapattı.

Bölgede 15 dakikalık elektrik kesintisi yaşandı.

Daha sonra bir kepçeyle yukarı çıktı.

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ÇUBUK İLE DÜRTTÜ

Ayıyı aşağı indirebilmek için 2 metrelik bir fiberglas çubuk ile dürttü.

Kurtarma çalışmasına ilişkin açıklama yapan Neubauer, ayı ile konuşmayı bile denediğini ifade ederek, "Ona direkten inmesi konusunda yardım edeceğimi söyledim. Beni anlayamadığını biliyorum ama dikkatini çekti.” dedi.

1 AY İÇİNDE 2 KEZ AYI GÖRÜLDÜ

Direkten inmeyi başaran ayının çöle kaçtığı bildirildi.

Öte yandan Arizona'da, 1 ay içinde 2’nci kez ayı görüldü.