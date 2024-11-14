ABD'de ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığı yaptılar

DHA

ABD'de gerçekleştirilen akılalmaz dolandırıcılık ağı ifşa edildi.

California eyaletinde hasarlı araçlar için sigorta şirketinden ödeme almak isteyen şüpheliler, sahte hasar bildirimi yaparak şirketlerden ödeme almaya çalıştı.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Ayı kostümü giyerek birkaç araca kasten zarar verdiği ortaya çıkan şüpheliler, ardından hasar bildiriminde bulunarak tazminat talebinde bulundu.

Ancak, polis olayı incelemeye alarak şüphelilerin bu hasarı bilerek oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olayla ilgili delil toplamaya devam ettiği bildirildi.